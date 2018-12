Dersau: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 430

von shz.de

18. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Dersau (ots) - Dienstagmorgen ist es zu einem tödlichen

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 430 in Höhe Dersau gekommen. Ein

Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen

und gegen einen Baum geprallt. Die Bundesstraße ist aktuell zwischen

Dersau und Schmalensee gesperrt.



Gegen 07:40 Uhr war der 57 Jahre alte Fahrer eines VW verunfallt

in Fahrtrichtung Neumünster. Ein eingesetzter Notarzt versuchte noch,

den Mann zu reanimieren. Er verstarb allerdings noch an der

Unfallstelle. Ein Sachverständiger wurde seitens der Kieler

Staatsanwaltschaft hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu

rekonstruieren. Die Bundesstraße bleibt bis auf weiteres gesperrt.



Mit eingesetzt sind Polizeibeamte aus Plön und Preetz, die

Freiwilligen Feuerwehren Plön und Ascheberg, der Rettungsdienst samt

Notarzt und die Straßenmeisterei.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell