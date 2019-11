Demonstration von Landwirten und Sternfahrten in Schleswig-Holstein am 25./26.11.2019

Avatar_shz von shz.de

22. November 2019, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Für den 26.11.2019 ist in Berlin eine Demonstration von Landwirten

angemeldet, an der sich auch Versammlungsteilnehmer aus Schleswig-Holstein

beteiligen werden. Dazu sind erneut Sternfahrten mit landwirtschaftlichen

Fahrzeugen in Schleswig-Holstein geplant. Aufgrund der langen Anfahrtstrecke

starten die Konvois bereits am Vortag der eigentlichen Versammlung.



Die Anmelder gehen dabei von rund 1100 Teilnehmern mit rund 600 Fahrzeugen und

drei Startpunkten in Schleswig-Holstein aus. Im Einzelnen sind dies nach

aktuellem Stand:



1. Schuby -> Ratzeburg -> Perleberg - 240 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.;

09.00 Uhr

2. Nützen -> Ratzeburg -> Perleberg - 500 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.;

10.30 Uhr

3. Hamberge -> Perleberg - 400 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.; 23.00 Uhr



Die Konvois aus Schuby und Nützen werden sich in Ratzeburg vereinen und von dort

in den Nachmittagsstunden als ein Konvoi weiter Richtung Berlin fahren. Eine

genaue Streckenübersicht für Schleswig-Holstein ist auf

www.polizei.schleswig-holstein.de abrufbar.



Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und

der Kolonnenbildung ist auf den betroffenen Strecken mit erheblichen

Verzögerungen zu rechnen. Die Konvois werden polizeilich begleitet und

abgesichert.



Die Landespolizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern sich vorab über die

Konvoistrecken zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen zu nutzen.



