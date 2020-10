Delve: Mehrere tausend Euro Schaden nach Unfallflucht

Avatar_shz von shz.de

16. Oktober 2020, 08:14 Uhr

Delve (ots) - Am Dienstagabend hat der Fahrer eines Audis auf der Kreisstraße 47 in Delve dafür gesorgt, dass ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort, an dem LKW entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der LKW um 19.35 Uhr auf der Schwienhusener Straße unterwegs. Ihm entgegen kam ein grauer Audi, der aufgrund seiner Fahrweise ursächlich dafür war, dass der Laster zunächst auf die Bankette und anschließend auf das angrenzende Feld geriet. Trotz des Geschehens setzte der Audi-Fahrer seinen Weg unbeirrt fort. Ob es zu einer Berührung der Verkehrsteilnehmer kam, ist unklar - die Sachverhaltsabklärung gestaltete sich aufgrund der Sprachbarriere schwierig. An dem verunfallten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, die Bergung des Lasters erfolgte zur Nachtzeit unter Vollsperrung der Straße.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 melden.

