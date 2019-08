Dellstedt: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

von shz.de

27. August 2019, 15:03 Uhr

Dellstedt (ots) - Dank eines Hinweises ist es der Polizei am

Montagvormittag gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in

Dellstedt aufzudecken. 2,46 Promille schlugen für den Dithmarscher zu

Buche.



Um 11.15 Uhr meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass ein

57-Jähriger, der keinen Führerschein besaß, mit seinem Auto unterwegs

gewesen sein sollte. Bei der Überprüfung der entsprechenden

Halteranschrift traf eine Streife auf den beschuldigten Dithmarscher.

Der einräumte ein, kürzlich mit seinem Auto Einkäufe erledigt zu

haben, trotzdem er keine Fahrerlaubnis besitze. Weil der Mann nach

Alkohol roch, ließen die Einsatzkräfte ihn zudem einen

Atemalkoholtest absolvieren. Der lieferte ein Ergebnis von 2,46

Promille, worauf die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und

eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis fertigten.



