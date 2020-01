Dellstedt: Frau ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 13:53 Uhr

Dellstedt (ots) - Mittwochnachmittag ist es der Polizei nach einem Hinweis

gelungen, die Fahrt einer Frau unter dem Einfluss von Drogen in Dellstedt

aufzudecken. Wie sich herausstellte, besaß die Dame zudem keinen Führerschein.



Nach einem Zeugenhinweis, dem zufolge eine Autofahrerin mit einem Golf unter

Alkoholeinfluss und ohne Führerschein von Pahlen aus in Richtung Dellstedt

unterwegs sein sollte, begab sich eine Streife in Richtung der genannten

Ortschaft. In der Straße Lange Reihe kam den Beamten der verdächtige Wagen

entgegen, am Steuer saß die beschriebene 24-Jährige. Ihre Überprüfung ergab,

dass sie zwar keinen Alkohol konsumiert hatte, jedoch unter dem Einfluss von

Amphetaminen stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Die Einsatzkräfte ordneten

darauf die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige wegen des

Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis und unter dem Einfluss

berauschender Mittel.



