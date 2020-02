+++ Datum 10.02.2020, 6:35 Uhr +++ Einsatzort: B76, Höhe Abfahrt Lepahn +++ Einsatz: Verkehrsunfall, Person klemmt +++

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 16:13 Uhr

Plön (ots) - Am Morgen des 10.02.2020, gegen 06:35 Uhr, kam es zu einem schweren

Verkehrsunfall auf der B76, Höhe Abfahrt Lepahn. Zwei PKW kollidierten dort aus

bisher ungeklärter Ursache. Dabei wurde ein Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug

eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach erfolgter

medizinischer Versorgung und Absprache mit dem Rettungsdienst, erfolgte die

technische Rettung der Person durch die Freiwillige Feuerwehr Plön, welche

Aufgrund ungenauer Einsatzortangaben zuerst alarmiert worden war. Die

nachalarmierten Kräfte aus Schellhorn sicherten die Unfallstelle und übernahmen

die anschließende Bergung der Fahrzeuge. Die ebenfalls nachalarmierte Feurewehr

Preetz musste nicht mehr tätig werden. Zum Unfallhergang und zu den Verletzungen

können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Eingesetzte Kräfte:



Feuerwehren im Einsatz: FF Plön, FF Schellhorn, FF Preetz



weitere Einsatzkräfte: 2x RTW, 1x NEF, 1x Pressesprecher, Polizei



