Damp / Kreis RD-ECK: Vermisstensuche - Bitte um Rundfunkdurchsage

Damp (ots) - Seit gestern (Freitag, 16.06.2017, 15:30 Uhr) wird

der 78-jährige Gerhard Hohn aus Vogelsang-Grünholz (Gemeinde Damp)

vermisst.



Herr Hohn ist 1,73 m groß, schlank, hat graue Haare und trägt

einen blauen Pullover sowie blaue Jeans. Herr Hohn ist

orientierungslos, aber noch gut zu Fuß.



Eine Suche mit Polizeikräften, Suchhunden und einem Hubschrauber

war bislang erfolglos.



Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an den Polizeiruf

110.



