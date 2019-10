Dammfleth: LKW-Fahrer gesucht

Avatar_shz von shz.de

01. Oktober 2019, 13:13 Uhr

Dammfleth (ots) - Am Montag ist der Fahrer eines LKW mit Auflieger

oder Anhänger in Dammfleth von der Fahrbahn abgekommen und hat einen

erheblichen Schaden an der Bankette angerichtet. Die Polizei sucht

nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Gegen 08.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine erhebliche

Verschmutzung der Landesstraße 136 in Höhe Dammfleth 20 und eine

aufgewühlte Bankette. Vor Ort war ersichtlich, dass ein Laster von

der Straße auf den Grünstreifen gefahren war und diesen über etwa 25

Meter beschädigt hatte. Zudem war die Fahrbahn derart verdreckt, dass

der Zustand für Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Motorradfahrer,

eine erhebliche Gefahr darstellte. Einsatzkräfte der Polizei

sicherten den Bereich und reinigten die Straße unverzüglich. Die

Straßenmeisterei wird sich um das Wiederherrichten der Bankette

kümmern müssen, was Kosten verursachen wird.



Wer Hinweise auf den flüchtigen LKW-Fahrer geben kann, sollte sich

an die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 922712

wenden.



