Dammfleth: Brand einer Lagerhalle - Folgemeldung zu 190110.1

von shz.de

15. Januar 2019, 10:42 Uhr

Dammfleth (ots) - Nach dem Brand einer Lagerhalle in Dammfleth in

der Nacht zum 10. Januar 2019 gehen die Ermittler der Itzehoer Kripo

zum jetzigen Zeitpunkt von einem technischen Defekt als Brandursache

aus. Bei dem Feuer verbrannten Kunststoffcontainer, Butter und ein

Gabelstapler, zudem entstand ein Gebäudeschaden. Die

Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 50.000 Euro liegen.



