Dagebüll - Erneut Betrugsfall "Falsche Politzeibeamte"/83-Jähriger übergibt hohe Geldsumme in Dagebüll an Betrüger/Polizei sucht Zeugen!

von shz.de

27. April 2018, 12:53 Uhr

Dagebüll (ots) -



Erneut wurde ein Rentner das Opfer der Betrugsmasche "Falsche

Polizeibeamte". Der 83-Jährige wurde am Mittwoch letzter Woche

(18.04.2018) von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als

Polizeibeamter ausgab. Dem Rentner wurde suggeriert, dass man

versucht habe von dessen Bankkonto Bargeld abzuhaben. Der Anrufer gab

an, dass die Polizei vermuten würde, dass ein Mitarbeiter der Bank in

illegale Geschäfte verwickelt sei. Er forderte den alten Herrn auf,

eine hohe Summe von dessen Konto abzuheben. Dies tat der Rentner am

Freitagnachmittag (20.04.2018). Er wurde anschließend telefonisch

aufgefordert einige Seriennummern der Geldscheine vorzulesen. Nach

angeblicher Überprüfung wurde dem 83-Jährigen vorgegaukelt, dass es

sich um Falschgeld handeln würde und sich somit der Verdacht gegen

den Bankmitarbeiter betätigen lassen würde. Der Anrufer bat den

Rentner, dass Geld an die Polizei zu übergeben. Man verabredete sich

in Dagebüll. Dort übergab der Rentner, wie verabredet wortlos, das

Geld zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr an einen fremden Mann. Die

Übergabe fand zwischen dem Strandhotel in Dagebüll und dem ehemaligen

Bahnhofshotel, noch vor dem Fluttor zum Schiffsanleger, statt.



Der Mann, der das Geld in einer Plastiktüte entgegennahm, wurde

von dem Opfer wie folgt beschrieben:



-ca. 40 Jahre alt -schlank -keine Brille -graue Bekleidung und

graues Baseballcap -trug nach Übergabe eine Plastiktüte bei sich



Die Beschreibung des Opfers:



-83-Jahre alt -178 cm groß und schlank -kurzes, graues Haar (oben

licht, "Geheimratsecken") -mittelblauer Blouson -schwarze Brille

-Schal/'Tuch in grün/rot/grau -trug eine Plastiktüte



Die Kripo in Niebüll hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf

Zeugen der Geldübergabe am Freitag, 20.04.18 gegen 16 Uhr, und auf

eventuelle Beobachtungen in Bezug auf Mittäter, Fahrzeuge, etc. Diese

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell