Dägeling: Unter Drogeneinfluss unterwegs

11. März 2020, 11:23 Uhr

11. März 2020, 11:23 Uhr

Dägeling (ots) - Dienstagabend hat die Polizei in Dägeling einen Wilsteraner aus

dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos saß. Er

musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.



Um 22.45 Uhr entschloss sich eine Streife, in der Itzehoer Straße ein Fahrzeug

zu überprüfen. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine mangelhafte Profiltiefe

eines Reifen an dem VW fest. Zudem bemerkten sie bei dem Fahrer auffällig

gerötete Bindehäute und eine träge Pupillenreaktion auf Lichteinfall. Zwar gab

der 37-Jährige an, keinerlei Drogen konsumiert zu haben, ein Drogenvortest

allerdings verlief positiv auf unterschiedliche Rauschmittel. Die Polizisten

ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Drogenfahrt und der Reifenmängel.



