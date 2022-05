Dägeling: Einbruchalarm am Kaddenbusch

Avatar_shz von

31. Mai 2022, 09:03 Uhr

Dägeling (ots) -

Am Dienstag um 4:31 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen optischen und akustischen Alarm bei einem Arzneimittelhersteller am Kaddenbusch. Bei der Kontrolle auf dem Gelände konnte eine offenstehende Tür an der Gebäudeseite festgestellt werden. Im Inneren des Gebäudes wurde eine Holzinnentür vermutlich aufgebrochen. Täter waren nicht mehr vor Ort. Derzeit wurde noch kein Stehlgut festgestellt.

