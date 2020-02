Dachstuhlbrand in Wasbek -Großalarm für alle umliegenden Feuerwehren

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 08:32 Uhr

Rendsburg (ots) - Aktuell brennt ein Dachstuhl in einem Mehrfamilienhaus in

einem Industriegebiet in Wasbek. Alle umliegenden Feuerwehren sind im

Großeinsatz. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig retten und

sind unverletzt.



