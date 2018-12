Burg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

von shz.de

17. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Burg (ots) - Bereits am Nikolaustag hat sich in Burg ein

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignet. Einer der Beteiligten

entfernte sich vom Unfallort und ließ eine Geschädigte zurück, ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Um 16.20 Uhr war die Dithmarscherin in ihrem Opel auf der

Hochdonner Chaussee aus Richtung Hochdonn kommend in Richtung Burg

unterwegs. Etwa 200 Meter hinter der dortigen Brücke kamen der

46-Jährigen mehrere Autos entgegen, von denen sich das erste auf

ihrer Fahrspur befand. Als der Wagen den ihrigen passierte, gab es

einen Knall und der linke Außenspiegel des Corsas ging zu Bruch. An

dem Verursacherfahrzeug dürfte derselbe Schaden entstanden sein -

trotzdem setzte der Fahrer seinen Weg in Richtung Hochdonn unbeirrt

fort.



Hinweise auf den Unfallflüchtigen gibt es bis jetzt keine. Er oder

Zeugen sollten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer

04851 / 95070 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell