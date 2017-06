Burg: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Burg (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am

Dienstagvormittag in Burg ereignet hat, sucht die Polizei nun nach

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Ein Verkehrsteilnehmer befuhr um 09.30 Uhr die Bahnhofstraße aus

Richtung Ortszentrum kommend in Richtung Bahnhof. In Höhe der

Hausnummer 11 parkten einige Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand,

dazwischen waren Lücken. Aufgrund von Gegenverkehr hielt der Zeuge in

einer solchen Lücke, während der Fahrer des sich vor ihm befindenden

Fahrzeugs noch an dem abgestellten BMW SUV der Geschädigten vorbei

fuhr und diesen dabei beschädigte. Nach der Kollision setzte der

Unfallfahrer seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden

zu kümmern. Sein PKW, vermutlich ein dunkler Kleinwagen mit Heider

Kennzeichen, müsste hinten rechts einen Schaden aufweisen. Zeugen,

die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sollten sich mit der

Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 2310 in Verbindung

setzen.



Merle Neufeld









erstellt am 23.Jun.2017 | 13:23 Uhr