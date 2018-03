Burg: Randalierer unterwegs

von shz.de

30. März 2018, 16:33 Uhr

Burg/Dith. (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, den 29.03.2018

waren in Burg offensichtlich Randalierer unterwegs. In der

Schulstraße hatten der oder die Täter einen Zaun eingetreten und ein

Element mitgenommen. An der Hauptstraße wurde das Element dann wieder

entdeckt. Auch einen Stuhl, dessen Herkunft noch unbekannt ist,

räumte die Nachtstreife der Polizei von der Straße. Die Polizei in

Burg sucht nun Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen gesehen

haben. Hinweise bitte an die Polizei Burg unter 04825-2310



