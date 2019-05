Burg: Pferde gehen mit Kutsche durch

von shz.de

14. Mai 2019, 09:03 Uhr

Burg (ots) - Montagnachmittag ist es in Burg zu einem Unfall mit

einer doppelspännigen Pferdekutsche gekommen. Zwei Personen und

zumindest eines der Pferde erlitten bei dem Unglück Verletzungen.



Kurz vor 15.00 Uhr waren zwei vor eine Kutsche gespannte Pferde

auf einer Hofstelle in der Buchholzer Straße durchgegangen und

mitsamt dem Fahrer über die Buchholzer Straße in den dortigen,

schmalen Waldweg galoppiert. Auf der abschüssigen Strecke riss sich

eines der Tiere los, das andere raste mit der Kutsche bis zur

Talsenke und verunfallte hier. Während das freilaufende Pferd

eingefangen werden konnte, musste das zweite zusammen mit der Kutsche

durch die Freiwillige Feuerwehr Burg und durch einen Tierarzt

geborgen werden. Der 61-Jährige Kutscher und seine Frau kamen zur

ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 54-Jährige hatte sich

leicht verletzt, als sie ihrem Mann zur Hilfe kam. Für die Dauer des

Einsatzes war die Buchholzer Straße komplett gesperrt.



