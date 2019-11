Burg in Dithmarschen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Avatar_shz von shz.de

07. November 2019, 12:53 Uhr

Burg in Dithmarschen (ots) - Bereits am Montagvormittag kam es zu einem

Verkehrsunfall in der Bahnhofstrasse in Höhe der Ausfahrt zweier

Verbrauchermärkte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem

Unfallhergang machen können.



Gegen 10.20 Uhr wollte eine 40-jährige Burgerin mit ihrem PKW Passat vom der

Ausfahrt des Supermarktparkplatzes nach links in die Bahnhofstrasse einbiegen.

Auf Höhe der Ausfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Touran, der die

Straße aus Richtung Holzmarkt befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca.4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.



Kurz vor dem Zusammenstoß soll ein PKW aus Fahrtrichtung Brickeln auf den

Parkplatz der Verbrauchermärkte eingefahren sein. Dieser ist bislang nicht

bekannt und könnte zur Unfallaufklärung beitragen.



Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 04825/7799880 bei der

Polizeistation Burg/Dithm. zu melden.



Sandra Egge







