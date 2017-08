Burg: Hundehalterin gesucht

Burg/Dithmarschen (ots) - Bereits am Mittwoch, den 09. August

2017, gegen 16.00 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei

Hundebesitzern in Burg. Ein 71 Rentner aus Burg ging mit seinem Hund

im Park am Holzmarkt spazieren, als ihm ein anderer großer Hund

entgegenkam. Ein Besitzer war zunächst nicht zu sehen. Beim Versuch,

seinen Hund zu schützen, wurde der Rentner von dem fremden Hund

umgerissen und fiel auf den Rücken. Wenig später kam eine Frau und

rief nach dem Hund. Als dieser nicht hörte, ging sie hin und leinte

den Hund an. Auf Ansprache des Gestürzten zeigte die Frau keinerlei

Einsicht sondern regierte aggressiv. Der 71jährige erstattet nun

Anzeige. Die Polizei sucht die Hundehalterin, die etwa 170 cm groß

und kräftig ist, sowie zwischen 40 und 55 Jahre alt. Der Hund ist ein

Mischling von ca. 45 cm Schulterhöhe mit einer weißen Stelle auf dem

Kopf und dem Hinterteil. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei

in Burg zu melden unter 04825-2310.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:13 Uhr