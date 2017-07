Burg: Hund angefahren - Zeugen gesucht!

Burg (ots) - Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am

Montagmorgen in Burg einen kleinen Hund angefahren hat, sucht die

Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können. Das

Tier verstarb an den Unfallfolgen.



Im Zeitraum von 09.00 Uhr und 09.30 Uhr dürfte ein Fahrzeug mit

dem Hund der Rasse Malteser Bolonka auf der Straße Barloh zwischen

der Einmündung Bogenstraße und der Buchholzer Straße kollidiert sein.

Eine Anwohnerin hörte das Tier schreien und entdeckte bei einer

Nachschau dann den verletzten Vierbeiner auf der Straße. Hinweise auf

einen Unfallverursacher gab es nicht. Der zweijährige Hund verstarb

letztlich an seinen Verletzungen.



Zeugen, die Hinweise auf den Unfallfahrer geben können, sollten

sich bei der Burger Polizei unter der Telefonnummer 04825 / 2310

melden. Dies gilt natürlich auch für den gesuchten Unfallfahrer

selbst.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

erstellt am 06.Jul.2017 | 08:53 Uhr