Burg: Fahren ohne Fahrerlaubnis

22. Januar 2019, 09:53 Uhr

Burg (ots) - Eine defekte Auspuffanlage war es, die am

Samstagmorgen die Aufmerksamkeit einer Burger Streife geweckt hat.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte fest, dass

der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war.



Kurz vor 11.00 Uhr knatterte ein Verkehrsteilnehmer mit einem Opel

über die Bahnhofstraße. Offenbar war die Auspuffanlage des Wagens

kaputt, so dass sich Beamte zu einer Überprüfung des Autos

entschlossen. Am Steuer saß ein 30-Jähriger, der den Polizisten aus

Ermittlungen der Vergangenheit bekannt war und von dem sie wussten,

dass ihm die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Dies gab

der in Burg Lebende auch bereitwillig zu - er muss nun mit einer

Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Seinen

Opel musste der Beschuldigte erst einmal stehenlassen.



