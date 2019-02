Burg: Endstation Garten

von shz.de

18. Februar 2019, 09:52 Uhr

Burg (ots) - Sonntagabend ist ein Betrunkener in Burg mit seinem

Wagen von der Fahrbahn abgekommen und durch zwei Vorgärten gerauscht.

Mehr als zwei Promille schlugen für den Mann zu Buche.



Um 23.10 Uhr war der 27-Jährige in Begleitung einer Frau auf der

Hafenstraße aus Richtung der Burger Fähre kommend in Richtung

Ortsmitte unterwegs. Kurz hinter dem Ortsschild prallte er am rechten

Fahrbahnrand gegen eine Warnbake und kam nach ein paar Metern nach

rechts von der Straße ab. Er durchfuhr mit seinem VW einen Graben,

rauschte über einen Wall, durch zwei Hecken und zwei Vorgärten und

gegen einen Zaun, bis er schließlich auf einer Grundstücksauffahrt

zum Stehen kam. Den eintreffenden Polizeikräften offenbarte der

Fahrzeugführer unverblümt, dass er ein paar Bier getrunken hatte. Ein

Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,11 Promille, worauf

die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. An dem Touran

des Beschuldigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro,

die Gärten und der Zaum erlitten ebenfalls Schäden. Den Führerschein

des Verunfallten stellten die Polizisten sicher und fertigten eine

Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses

alkoholischer Getränke.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell