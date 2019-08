Burg/Dithm.: Verkehrsunfallflucht!

von shz.de

19. August 2019, 09:23 Uhr

Burg/Dithm. (ots) - Am Freitag, 16.08.2019, ist es zu einer

Verkehrsunfallflucht in Burg gekommen. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können.



Gegen 08.45 Uhr stellte die Geschädigte ihren Opel Corsa am

rechten Fahrbahnrand in der Waldstraße, in Höhe der Hausnummer 46,

ab. Als sie gegen 11.45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie

das zerstörte Spiegelglas des linken umgeklappten Außenspiegels fest.

Der Sachschaden dürfte sich auf fünfzig Euro belaufen.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten

sich mit der Burger Polizei unter der Telefonnummer 04825/ 77 99 880

in Verbindung setzen.



