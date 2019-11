Burg/Dithm.: Überprüfung der Kindergärten im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 16:13 Uhr

Burg/Dithm. (ots) - Die Polizeistation Burg hat in den vergangenen Wochen

Verkehrskontrollen an neun Kindergärten und Einrichtungen für Spielstunden im

Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit durchgeführt.



Dazu wurden primär die Fahrzeuginsassen während der Bringzeit hinsichtlich der

Sicherung im Fahrzeug überprüft. Diese Kontrollen werden jährlich vorgenommen,

weil immer wieder Verstöße gegen die Sicherungspflicht im Fahrzeug (Gurt und

Kindersitz) festgestellt werden.



Insgesamt wurden etwa 120 Fahrzeuge kontrolliert. Drei Verstöße gegen die

Anschnallpflicht konnten die Ordnungshüter bei den Autofahrern feststellen.

Sieben Kinder wurden nicht ordnungsgemäß gesichert im Fahrzeug angetroffen. Es

fehlten entweder Kindersitze oder sie wurden nicht ordnungsgemäß genutzt. Kinder

waren teilweise nicht angegurtet in den Rückhalteeinrichtungen.



Die Ordnungshüter leiteten daraufhin Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die

Verkehrsteilnehmer wurden über ihre Verpflichtungen aufgeklärt.



Die Erwachsenen wurde in dem Zusammenhang noch einmal auf ihre Vorbildfunktion

hingewiesen.



