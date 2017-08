Burg/Dith.: Verteilerkasten umgefahren- Fahrer beging Unfallflucht

Burg/Dith. (ots) - Am Freitag, den 03. August 2017, gegen 16.55

Uhr, wurde die Polizei zu einer Unfallstelle in Burg, Bahnhofstraße,

ggü. dem Baumarkt gerufen. Dort war ein grauer Verteilerkasten der

Telecom von einem offensichtlich größeren Fahrzeug umgefahren worden.

Ein Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet. Zeugen werden

gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter 04825-2310 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 04.Aug.2017 | 08:13 Uhr