Burg: Arbeit und Aufenthalt unerlaubt

shz.de

02. April 2020, 09:12 Uhr

Burg (ots) - Nach dem Hinweis von Zeugen hat die Burger Polizei am Sonntagabend zwei männliche Personen festgestellt, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten und einer handwerklichen Tätigkeit nachgingen.



Nach 23.00 Uhr beschwerten sich Bewohner eines Hauses in der Straße Barloh über nächtlichen Baulärm. Zudem hegten die Zeugen den Verdacht, dass Schwarzarbeiter am Werk seien. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift traf eine Streife auf einen 29- und auf einen 45-jährigen Mann, beide stammten aus der Ukraine und waren vermutlich innerhalb der letzten Wochen eingereist. Eine dritte Person sollte vor Erscheinen der Polizei stiften gegangen sein. Nach ersten Erkenntnissen arbeiteten die Männer für einen Arbeitgeber aus Schleswig-Holstein, angeblich unentgeltlich. Die zu renovierende Wohnung durften sie zu Wohnzwecken nutzen.



Die Beamten ermitteln nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Beschuldigten forderten sie zur sofortigen Ausreise auf und gaben dem Zoll und der Ausländerbehörde Kenntnis von dem Vorfall.



Merle Neufeld



