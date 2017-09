Bunsoh: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bunsoh (ots) - Freitagmittag ist eine Dithmarscherin in Bunsoh

vermutlich infolge ihres Alkoholisierungsgrades mit ihrem Auto von

der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Verletzungen

erlitt die Frau nicht.



Um 13.00 Uhr war die Seniorin mit ihrem BMW auf der Landesstraße

148 aus Richtung Wrohm kommend in Richtung Albersdorf unterwegs. In

Höhe Bunsoh verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach

rechts von der Straße ab, touchierte einen Leitpfosten und blieb mit

der Fahrzeugfront voran im Graben stecken. Im Gespräch mit der

Verunfallten, die zunächst in einem Rettungswagen versorgt wurde,

stellten Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Trotzdem die Rentnerin

zuletzt am Vorabend Alkohol getrunken haben wollte, ergab ein erster

Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille. Ein zweiter,

später im Krankenhaus durchgeführt, lieferte ein Ergebnis von

immerhin noch 1,72 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten darauf eine

Blutprobenentnahme an - den Führerschein der Beschuldigten behielten

die Beamten ein.



Die Fahrzeugführerin muss sich nun wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke

verantworten. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa

5.000 Euro. Das Krankenhaus konnte die Frau nach einer vorsorglichen

Untersuchung wieder verlassen - sie war unversehrt geblieben.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 11.Sep.2017 | 11:52 Uhr