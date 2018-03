Bundesverdienstkreuz für Landesbrandmeister Detlef Radtke

von shz.de

14. März 2018, 08:58 Uhr

Kiel (ots) -



Landesbrandmeister Detlef Radtke wurde von Ministerpräsident

Daniel Günther mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens

der Bundesrepublik Deutsch-land ausgezeichnet. Damit wurde das rund

40jährige Engagement Radtkes für die Feuerwehren auf

unterschiedlichen Ebenen und Funktionen gewürdigt - unter anderem als

Stadtwehrführer des Stadtfeuerwehrverbandes der Hansestadt Lübeck und

als Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein.

Daniel Günther: "Detlef Radtke hat sich stark gemacht für die

Förderung und den Fortbestand des freiwilligen Feuerwehrwesens, für

die Ausbildung sowie für die Einsatzbereitschaft im

Katastrophenschutz." So hat Radtke in seiner Zeit als Stadtwehrführer

viele zahlreiche Projekte initiiert, begleitet und umgesetzt. Seit

2006 ist er zudem Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes, den er

zuvor bereits viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender

vertreten hat. Auch hier engagiert er sich, um die Feuerwehren in

Schleswig-Holstein weiter zu stärken. So fallen in seine Amtszeit

eine massive Stärkung der landesweiten Mitgliederwerbung und seit

einigen Jahren auch vermehrte Projekte im Bereich der Integration für

Migranten.



Foto: Frank Peter









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell