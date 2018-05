Bundespolizisten stellen Handydieb - Rauschgift dabei

von shz.de

17. Mai 2018, 10:33 Uhr

Neumünster (ots) - Gestern Abend gegen 22.30 Uhr wurde eine junge

Frau auf der Wache der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster

vorstellig. Sie schilderte, dass ihr während sie auf einer Bank auf

dem Bahnsteig gesessen hatte, ihr ein hochwertiges Handy gestohlen

wurde.



Bei einer Nahbereichsfahndung konnte im bahnhof ein

Tatverdächtiger festgestellt werden. Bei ihm wurde auch das IPhone im

Wert von ca. 1000,- Euro gefunden.



Bei der Durchsuchung kam dann noch in Papier eingewickelt 2,3

Gramm Haschisch zum Vorschein.



Nachdem das Handy an die Eigentümerin ausgehändigt worden war,

wurde das Rauschgift sichergestellt.



Der 35-Jährige muss sich nun wegen Diebstahl und Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Auch lagen zwei Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann vor.









