Bundespolizisten holen alkoholisierten Mann aus den Gleisen

Bredstedt (ots) - Gestern Abend gegen 20.30 Uhr wurde eine Streife

der Bundespolizei zur Bahnüberführung in der Flensburger Straße in

Bredstedt beordert. Eine Person sollte sich in den Bahngleisen

befinden.



Die eingesetzten Beamten konnten auch oben in den Gleisen einen

stark alkoholisierten Mann antreffen. Er wurde aus dem

Gefahrenbereich geholt. Glücklicherweise kam gerade kein Zug.



Der 36-Jährige wurde auf sein lebensgefährliches Fehlverhalten

hingewiesen und zu seinem eigenen Schutz nach Hause gefahren.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 12.Jul.2017 | 11:53 Uhr