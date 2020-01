Bundespolizei verhindert Hehlerei

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 15:53 Uhr

Pasewalk (ots) - Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit

wollten gestern (30.11.2020) auf der Bundesautobahn 11 einen in Richtung Polen

fahrenden Mercedes S500 kontrollieren. Auf Höhe der Auffahrt Penkun kam der

Fahrer der Aufforderung anzuhalten nicht nach und flüchtete weiter in Richtung

Polen. Auch einer zweiten Anhalteaufforderung folgte er nicht. Aufgrund der Nähe

zur polnischen Grenze und der weiter bestehenden Fluchtgefahr, sperrten die

Bundespolizisten die Fahrbahn mit ihrem Dienstfahrzeug. So konnten sie

verhindern, dass sich der Fahrzeugführer erneut der Kontrolle entzog.



Am Fahrzeug befanden sich deutsche Kennzeichen. Einen Zündschlüssel hatte der

28-Jährige polnische Fahrer aber nicht. Für die Beamten bestand der Verdacht der

Hehlerei. Der Mann wurde zur Klärung des Sachverhaltes zum Bundespolizeirevier

Pomellen verbracht. Eine Halterabfrage über die Polizei Berlin ergab, dass das

Fahrzeug mit einem Neuwert von 115.000 Euro (Schadenshöhe 65.000 Euro) in der

Nacht in Berlin entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der

Fahrer vorläufig festgenommen.



Die Bundespolizisten konnten damit eine Hehlerei auf frischer Tat verhindern.

Der 28-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich

verantworten.



Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Landespolizei

Mecklenburg-Vorpommern.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Maik Lewerenz

Telefon: 04192 5021013 o. Mobil 015204581732

Fax: 04192 5029020

E-Mail: maik.lewerenz@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4508234

OTS: Bundespolizeiinspektion Pasewalk



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell