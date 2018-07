Bundespolizei verhaftet gesuchten Betrüger

von shz.de

04. Juli 2018, 16:13 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Morgen gegen 04.00 Uhr kontrollierten

Bundespolizisten einen jungen Mann im Flensburger Bahnhof. Die

fahndungsmäßige Überprüfung ergab, das gegen den 36-jährigen Rumänen

zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen

Betruges und Erschleichen von Leistungen. Die Bundespolizisten

verhafteten den Rumänen.



Da er die Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1900,- Euro nicht

begleichen konnte wurde er in die JVA eingeliefert. Dort verbringt er

jetzt die nächsten 80 Tage.









