Bundespolizei verhaftet gesuchte Räuberin - Rauschgift sichergestellt

von shz.de

19. September 2018, 11:13 Uhr

Harrislee (ots) -



Gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Streife der

Bundespolizei in Harrislee eine junge Frau. Bei der fahndungsmäßigen

Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen die 28-Jährige ein

Haftbefehl vorlag. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft wegen

gemeinschaftlichen Raubes gesucht.



Die Frau wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort

wurde ihr der Haftbefehl eröffnet. Sie hat eine Freiheitsstrafe von

einem Jahr und 6 Monaten zu verbüßen. Sie wurde in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Bei der Durchsuchung kamen noch 8,5 Gramm Cannabis (siehe Bild)

zum Vorschein. Das Rauschgift wurde sichergestellt.



Die Frau muss sich nun außerdem wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell