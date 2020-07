Bundespolizei sucht Zeugen nach Steinwurf auf ICE

Avatar_shz von shz.de

07. Juli 2020, 10:42 Uhr

Reinbek, Krs.Hrzgt. Lauenburg (ots) - Der ICE 1672, auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin, wurde Höhe Reinbek, Kreis Herzogtum Lauenburg, am 25.06.2020 gegen 13:55 Uhr mit einem Stein beworfen.



Die Medien berichteten bereits darüber.



Nach Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei, wurde der Stein von der Eisenbahnbrücke im Zuge der Herzog-Adolf-Straße in Reinbek geworfen. Der Stein prallte auf der linken Seite der Frontscheibe des mit ca. 160 km/h schnellen ICE auf. Der Triebfahrzeugführer leitete unverzüglich eine sogenannte Schnellbremsung ein und kam nach ca. 800m zum Stehen.



Durch den Triebfahrzeugführer konnte eine Person auf der Brücke erkannt werden.



Personenbeschreibung: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt dunkle Bekleidung braune, gewellte Haare



Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizei Kiel unter der Rufnummer 0431/ 98 07 1 -210 oder an jede Polizeidienststelle.



