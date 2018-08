Bundespolizei stellt Marihuana in abgestelltem Zug sicher

von shz.de

22. August 2018, 14:13 Uhr

Neumünster (ots) - Heute Vormittag wurde die Bundespolizei von

Bahnmitarbeitern auf einen möglichen Drogenfund in einem abgestellten

Zug im DB Werk in Neumünster hingewiesen.



Eine Streife der Bundespolizei nahm sich des Vorfalls an.

Versteckt hinter einer Deckenverkleidung hatten Mitarbeiter der

Deutschen Bahn bei Wartungsarbeiten eine Tüte mit Rauschgift

entdeckt. Die Beamten stellten fest, dass es sich dabei um ca. 300

Gramm Marihuana in einem Plastikbeutel handelte.



Hinweise auf mögliche Täter konnten nicht gewonnen werden. Auch

war der Reisezugwagen in letzter Zeit ständig im Einsatz.



Die Bundespolizisten stellten das Rauschgift sicher.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell