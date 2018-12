Bundespolizei stellt Feuerwerkskörper und Betäubungsmittel auf der B 104 sicher

von shz.de

28. Dezember 2018

Pasewalk/ Linken (ots) - Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr

kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der B

104/ Höhe Linken einen in Richtung Löcknitz fahrenden PKW. Auf

Nachfrage gab einer der Fahrzeuginsassen an, eine Feuerwerksbatterie

im Fahrzeug mitzuführen. Eine Überprüfung dieser Feuerwerksbatterie

ergab, dass diese der Kategorie F3 zuzuordnen war. Feuerwerk der

Kategorien F3 und F4 dürfen in Deutschland nur Personen kaufen,

besitzen und verwenden, die eine behördliche Erlaubnis dafür haben.

Diese behördliche Erlaubnis konnte der deutsche Staatsangehörige

jedoch nicht vorlegen. Bei der weiteren Inaugenscheinnahme des

Fahrzeuginnen- und -kofferraums fanden die Bundespolizisten noch

weitere Feuerwerkskörper der Kategorien F3, die dem 32-Jährigen

gehörten. Die Überprüfung des Bremers ergab zudem, dass er bereits

mehrfach im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln auffällig geworden

war. Dar Mann räumte auf Nachfrage der Beamten sofort ein,

Betäubungsmittel bei sich zu haben.



Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges sowie der

Sachen des Mannes wurden verschiedene Betäubungsmittelsubstanzen

festgestellt, die mit Unterstützung der hinzugezogenen Kräfte der

Bundeszollverwaltung identifiziert werden konnten. Neben Ketamin, 3 g

Speed und 7 g Amphetaminen befanden sich in seinen Sachen auch 51 g

Marihuana. Darüber hinaus fanden die Beamten in der Jacke der Person

ein in Deutschland verbotenes Springmesser.



Die Feuerwerkskörper, das Springmesser sowie die Betäubungsmittel

wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein strafrechtliches

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz

eingeleitet.









