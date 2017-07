Bundespolizei stellt Diebesgut bei Rumänen sicher - Haft

vergrößern 1 von 1 1 von 1

BAB 7 Handewitter Forst (ots) -



Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der

Bundespolizei, einen aus Dänemark kommenden VW Sharan mit rumänischer

Zulassung, in der Kontrollstelle auf dem ehemaligen Autobahnrastplatz

"Handewitter Forst". Diese Kontrollstelle wurde dort im Zuge der

vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzkontrollen zum Schutze des

G20 Gipfel eingerichtet.



Die drei Insassen wiesen sich mit rumänischen Dokumenten aus. Bei

der Nachschau im Fahrzeug entdeckten die Beamten sieben neuwertige

Fahrräder und eine Baumaschine eines bekannten Herstellers.



Auf Nachfrage der Beamten nach der Herkunft der Gegenstände

konnten die beiden 27 Jährigen sowie der 29-jährige Rumäne keine

plausible Erklärung geben. Auch Eigentumsnachweise konnte nicht

erbracht werden.



Da der Verdacht des Diebstahls vorlag, wurden die Fahrräder und

die Baumaschine sichergestellt und zusammen mit den Männern zur

Dienststelle der Bundespolizei verbracht.



Noch am Abend wurde Kontakt zur dänischen Polizei aufgenommen und

es konnte ermittelt werden, dass zumindest zwei der Fahrräder

zwischen dem 05.07.-06.07.2017 in Dänemark gestohlen wurden. Aufgrund

dieses Ermittlungsergebnisses haben die dänischen Behörden ein

Auslieferungsersuchen gestellt. Die drei Rumänen wurden nach

richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Flensburg in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die

Auslieferung nach Dänemark.









erstellt am 08.Jul.2017 | 15:03 Uhr