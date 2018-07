Bundespolizei stellt BMW sicher - Gutgläubiger wurde getäuscht

von shz.de

13. Juli 2018, 12:13 Uhr

Tribsees (ots) - Tribsees - Am gestrigen Nachmittag (12.07.2018)

haben Bundespolizisten in der Ortslage Langsdorf einen PKW BMW X 5,

mit polnischen Kennzeichen angehalten und kontrolliert.



Die polizeiliche Überprüfung der fünf Fahrzeuginsassen sowie deren

Fahrzeug ergab zunächst keine Auffälligkeiten. Der 40-jährige

polnische Staatsangehörige als Fahrzeugführer, zugleich

Fahrzeughalter, legte den Beamten zur Kontrolle einen

Originalfahrzeugschein vor. Jedoch stellten die Beamten bei der

Überprüfung Unstimmigkeiten am Fahrzeug fest. Denn das Fahrzeug

sollte ab Herstellerwerk ein Panorama-Glasdach aufweisen. Bei dem

kontrollierenden Fahrzeug war dieses aber nicht vorhanden.



Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug Mitte 2015 in Berlin

als gestohlen gemeldet wurde. Für den gutgläubigen Polen, der diesen

BMW 2016 in Polen bei einem Händler erworben hatte, war die

Weiterfahrt in Langsdorf beendet.



Die Bundespolizeiinspektion Stralsund hat das Fahrzeug im Zeitwert

von ca. 20.000 Euro sichergestellt und führt weitere Ermittlungen

durch.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell