Bundespolizei Pasewalk stellt bei Kontrollen mehrere Straftaten fest

Avatar_shz von shz.de

11. September 2020, 13:53 Uhr

Pasewalk (ots) - Gestern Abend kontrollierten Bundespolizisten auf der B 113, Autobahnabfahrt Penkun, ein Renault Traffic mit polnischen Kennzeichen. Der 61-jährige polnische Fahrer konnte den Beamten keinen gültigen Nachweis über eine bestehende Auslandshaftpflichtversicherung für sein Fahrzeug vorlegen. Die vorgelegten Versicherungsnachweises waren bereits im Mai dieses Jahres abgelaufen. Der 61-Jährige wurde angezeigt und musste für einen ordnungsgemäßen Abtransport des PKW sorgen.



In der vergangenen Nacht deckten Bundespolizisten in Pomellen einen Kennzeichenmissbrauch auf. Auf der BAB 11 war ein Mitsubishi mit französischen Kennzeichen in Richtung Stettin unterwegs. Anhand der vorgelegten Fahrzeugdokumente stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug 2019 in Frankreich verkauft und dann nicht mehr zugelassen wurde. Nach dem Verkauf waren die angebrachten Kennzeichen nur noch 30 Tage ausschließlich in Frankreich gültig. Für den Kennzeichenmissbrauch muss sich der 42-jährige Fahrer jetzt strafrechtlich verantworten.



Ebenfalls letzte Nacht stellten Bundespolizisten gleich zwei Verstöße gegen das Waffengesetz auf der BAB 11 in Richtung Stettin fest. In einem Mercedes Benz mit polnischen Kennzeichen und einem VW Passat stellten die Beamten in den Ablagefächern der Fahrertüren Pfefferspray ohne Prüfzeichen bzw. ohne vorgeschriebenem Hinweis "Nur zur Tierabwehr" fest. Somit verstießen die Fahrzeugführer (34 bzw. 42 Jahre alt) gegen das Waffengesetz. Ohne Pfefferspray, dafür mit jeweils einer Anzeige im Gepäck, durften die beiden Männer weiterreisen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt Maik Lewerenz Telefon: 04192 5021013 o. Mobil 01520 4581732 Fax: 04192 5029020 E-Mail: maik.lewerenz@polizei.bund.de www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord- und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.



Dazu sind ihr als operative Dienststellen die Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente "Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee (Schengen-Außengrenze) zu überwachen.



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca. 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte, Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte. Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere: - der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes, - die bahnpolizeilichen Aufgaben - die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.



Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter www.bundespolizei.de.



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/70259/4704270 OTS: Bundespolizeiinspektion Pasewalk



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell