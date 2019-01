Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

von shz.de

21. Januar 2019, 19:53 Uhr

Kiel (ots) - +++ 27-jähriger Syrer bestiehlt Rollstuhlfahrerin +++



Am Samstagmittag, den 19.01.2019, kurz vor 13:00 Uhr wurde die

Bundespolizei zu einem Einsatz im Zug von Husum nach Kiel gerufen, da

sich ein Fahrgast aggressiv gegenüber anderen Reisenden verhielt.



Beim Eintreffen des Zuges am Kieler Hauptbahnhof stellte die

Streife einen ganz anderen Sachverhalt fest. Eine 35-jährige

Rollstuhlfahrerin teilte der Streife mit, dass sie und ihr Begleiter

kurz nach dem Einstieg in Schleswig von einem Mann so aufdringlich

belästigt wurden, dass sie sich in Rendsburg in ein anderes Abteil

umgesetzt haben. Der junge Mann folgte den Beiden und ließ mit seinem

aufdringlichen Verhalten nicht von ihnen ab. Er bedrängte die beiden

Fahrgäste und öffnete, wie selbstverständlich den Reißverschluss des

Wärmesackes der Rollstuhlfahrerin. Dabei griff er entschlossen zu und

entriss den dort befindlichen Rucksack samt Inhalt.



Der dreiste Dieb samt Diebesgut konnte durch eine Streife der

Bundespolizei noch im Zug festgestellt werden.



Nun ging es für alle Beteiligten auf die Dienststelle der

Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof, um den Sachverhalt und die

Identität der Personen zu klären. Die Rollstuhlfahrerin stellte

Strafantrag und konnte die Dienststelle mit ihrem Rucksack, samt

Inhalt, wieder verlassen.



Der junge Syrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

gegen 14:30 Uhr von der Dienststelle entlassen.









