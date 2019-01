Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann fest, Bruder bezahlt Geldstrafe

von shz.de

21. Januar 2019, 15:03 Uhr

Tribsees (ots) - Tribsees - Heute Morgen (21.01.19) wurde der

Beifahrer eines Pkw mit polnischer Zulassung durch Bundespolizisten

auf dem Parkplatz Lindholz aufgrund eines Haftbefehls festgenommen.



Der 29-jährige polnischen Staatsangehörigen musste sich wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus dem Jahr 2018 strafrechtlich

verantworten und wurde verurteilt. Bis zum heutigen Zeitpunkt hatte

er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 828,50 Euro nicht beglichen

oder die Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tage nicht angetreten. Aus

diesem Grund lies die Staatsanwaltschaft Stralsund den Mann

ausschreiben und per Haftbefehl suchen.



Der Pole konnte die geforderte Summe nicht selbst aufbringen und

erhoffte sich nun, dass sein Bruder ihn unterstützt. Nach Stunden des

Wartens erfolgte dann die Überweisung und er konnte die Bundespolizei

in Stralsund als freier Mann verlassen.









