Bundespolizei nimmt international gesuchten Kroaten fest

von shz.de

22. März 2018, 14:13 Uhr

Neumünster (ots) - Gestern Abend gegen 19.00 Uhr kontrollierten

Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster einen jungen Mann.

Dieser konnte sich auch ausweisen, jedoch ergab die fahndungsmäßigen

Überprüfung des 28-jährigen Kroaten, dass gegen ihn ein europäischer

Haftbefehl vorlag. Er wurde international wegen Betruges durch die

kroatischen Behörden gesucht.



Der Kroate wurde festgenommen und heute Morgen an das Amtsgericht

Neumünster übergeben.



Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die

Auslieferung nach Kroatien.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell