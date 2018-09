Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

von shz.de

17. September 2018, 13:13 Uhr

Stralsund (ots) - Am Sonntagmorgen (16.09.2018) kontrollierten

Bundespolizisten einen Mann, der zuvor in der Bahnhofshalle Stralsund

geschlafen hatte und keine Reiseabsichten zeigte.



Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er zur

Sicherungshaft aufgrund Verstoß gegen Weisung während der

Führungsaufsicht durch die Staatsanwaltschaft Stralsund

ausgeschrieben und gesucht wird. Darüber hinaus hatte der 32-jährige

Stralsunder weitere Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft Stralsund

zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls bestehen.



Der Mann wurde in den Mittagsstunden dem Amtsgericht Stralsund

vorgeführt und anschließend nach richterlicher Entscheidung in die

Justizvollzuganstalt Stralsund verbracht.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stralsund

Bearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit

Uta Bluhm

Telefon: 03831 28432 - 106

Fax: 03831 3068918

E-Mail: uta.bluhm@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell