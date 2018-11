Bundespolizei durchsucht 7 Objekte in Flensburg und Umgebung

von shz.de

28. November 2018, 13:33 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Morgen durchsuchten Bundespolizisten im

Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg insgesamt -7- Objekte.

Durchsuchungsgrund war in allen Fällen das Auffinden von

Beweismitteln hinsichtlich geführter Ermittlungen im Bereich der

Schleusungskriminalität und Urkundenfälschung bzw. des Verschaffens

von falschen amtlichen Ausweisen. Es besteht der Verdacht, dass

osteuropäische Staatsangehörige mit verfälschten Dokumenten nach

Deutschland eingeschleust werden, damit sie als "Schein-EU-Bürger"

einer Erwerbstätigkeit als sogenannte "Leiharbeiter" nachgehen

können.



Auch Hinweise auf Täterstrukturen die international vernetzt

solche Personen im Ausland anwerben, mit falschen Papieren ausstatten

und an freie Arbeitsstellen im Niedriglohnbereich" vermitteln, sollen

dabei gewonnen werden.



Die Einsatzkräfte aus verschiedenen Bereichen der Bundespolizei

durchsuchten bei diesem Einsatz mehrere Objekte in Flensburg und dem

Kreisgebiet und stellten dabei umfangreiches Beweismaterial sicher.

Auch wurde ein Schlagring und Pyrotechnik aufgefunden und

sichergestellt. Bei einer Durchsuchung wurde ein Bundespolizist

beleidigt und bedroht. Strafanzeigen wurden gefertigt.



Eine ausweislose Frau wurde zwecks Identitätsfeststellung mit zur

Dienststelle genommen.



Bei den Durchuchungsmaßnahmen waren mehr als 50 Bundespolizisten

im Einsatz.



Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt aus

ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell