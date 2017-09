Büsum: Trunkenheit und Körperverletzung

Büsum (ots) - Nachdem der Samstag eines Hamburger Paares mit einem

gemeinsamen Essen in Büsum begonnen hatte, endete er im Streit, mit

einer Körperverletzung und mit einer Trunkenheitsfahrt.



Gegen 20.30 Uhr fuhr eine Streife in die Straße Am Bauhof, weil

dort eine Frau nach einer Trunkenheitsfahrt ihr Auto abgestellt haben

sollte. Wie sich im Gespräch mit ihrem vor Ort angetroffenen

Begleiter herausstellte, war das Paar im Wagen in Streit geraten,

weil sich die Hamburgerin betrunken ans Steuer gesetzt hatte. Nach

einigen gegenseitigen Handgreiflichkeiten drückte der Mann seine

Bekannte schließlich unsanft aus dem Pkw, woraufhin sie in eine

nahegelegene Garage flüchtete. Hier griffen die Beamten die

39-Jährige auf. Sie gab an, Alkohol getrunken zu haben - ein

Atemalkoholtest auf der Wache lieferte ein Ergebnis von 1,88

Promille. Die Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe

unterziehen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben. Sie wird

sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, während

ihren 37-jährigen Freund eine Anzeige wegen der Körperverletzung

erwartet. Der Mann hatte seiner Partnerin einige sichtbare leichte

Verletzungen zugefügt.



