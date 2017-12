Büsum: Öl abgepumpt - Zeugen gesucht!

von shz.de

05.Dez.2017

Büsum (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mehrere

tausend Liter Öl aus dem Tank eines im Büsumer Hafen liegenden

Fischkutters gepumpt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise

auf die Diebe geben können.



Der niederländische Kutter lag in der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr,

bis Montag, 05.30 Uhr, von der Besatzung verlassen im Hafenbecken 3.

Vor Start des Wochenendes hat die Besatzung 5.500 Liter Gasöl

gebunkert, um gleich am Montagmorgen auf Fahrt zu gehen. Allerdings

endete die Tour bereits nach kürzester Zeit, weil der Motor zu

stottern begann. Die Kontrolle des Gasöltanks ergab, dass dieser

praktisch leer war. Offenbar haben Unbekannte die gesamte Spritmenge

im Wert von etwa 2.400 Euro in der Abwesenheit der Crew abgepumpt.



Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können oder die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei

in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









