Büsum: Gewässerverunreinigung im Landeshafen Büsum

02. Oktober 2019, 10:23 Uhr

Büsum (ots) - Am Dienstag ist es in einem Büsumer Hafenbecken zu einer

Gewässerverunreinigung gekommen. Die Wasserschutzpolizei hat den Verursacher

ermittelt.



Um 17.30 Uhr suchten Beamte der Wasserschutzpolizeistation Husum nach

einem Hinweis das Hafenbecken II des Büsumer Landeshafens auf und

entdeckten gräulich bis buntschillernde Ölfilmreste auf der

Wasseroberfläche. Die Polizisten ermittelten den Verursacher der

Verschmutzung. Der Verantwortliche einer Motoryacht räumte ein, dass

circa drei Liter veröltes Bilgenwasser in das Hafenbecken II eingebracht

wurden. Eine Bekämpfung der Restverunreinigung war nicht mehr

erforderlich.



Die Beamten leiteten gegen den Verantwortlichen ein Strafverfahren ein.



