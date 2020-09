Büsum: Führen eines Schlauchbootes unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 08:13 Uhr

Büsum (ots) - Am Freitagabend haben Beamte der Schutzpolizei und des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel dank eines Hinweises die Trunkenheitsfahrt eines Mannes mit einem Schlauchboot aufgedeckt. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Kurz nach 19.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer männlichen Person, die im Büsumer Fischereihafen betrunken mit einem Schlauchboot unterwegs sein sollte. Vor Ort trafen Beamte den Verdächtigen an - ein Atemalkoholtest bei dem Mann lieferte ein Ergebnis von 2,31 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Weil der Beschuldigte zuvor an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein dürfte, fertigten sie Strafanzeigen wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen der Körperverletzung. Ob der Mann Eigentümer des genutzten Bootes war, bleibt zu klären.



Merle Neufeld



