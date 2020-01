Büsum: Diverse Einbrüche in Wohnanhänger

Avatar_shz von shz.de

08. Januar 2020, 11:52 Uhr

Büsum (ots) - Zum Jahreswechsel haben Unbekannte zwei Campingplätze in Büsum

aufgesucht und diverse Campinganhänger aufgebrochen. Die Palette der entwendeten

Dinge ist bunt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Vermutlich im Zeitraum vom 31. Dezember 2019 bis zum vergangenen Wochenende

begaben sich Unbekannte auf das Gelände der beiden Plätze in der Dithmarscher

Straße. Sie drangen in unzählige der etwa 40 sich dort befindenden Behausungen

ein und stahlen neben Kofferradios, Bargeld, Werkzeugen und Fernsehern diverse

andere Gegenstände. Eine abschließende Liste des Diebesguts und der betroffenen

Wohnwageneigentümer liegt noch nicht vor, aktuell zählt die Büsumer Polizei um

die zwanzig Strafanzeigen.



Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834

/ 95200 entgegen.



