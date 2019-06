von shz.de

27. Juni 2019, 12:53 Uhr

Büsum (ots) - In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte aus einem

Bagger auf einer Baustelle in Büsum Dieselkraftstoff entwendet. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben

können.



Im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr,

begaben sich die Täter auf die Baustelle in der Dithmarscher Straße.

Dort brachen sie den Tank eines abgestellten Baggers auf und pumpten

aus diesem hundert Liter Diesel ab. Der Wert des Kraftstoffs und der

entstandene Sachschaden liegen bei insgesamt 170 Euro.



Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten

sich daher bei der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 /

95200 melden.



